Генерал Ходжес рассказал, зачем США требует от Киева заключить мирную сделку до лета

Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью украинскому «24 каналу» объяснил, почему США требует от Украины заключить мирную сделку до лета.

По его мнению, Белый дом планирует ко Дню независимости объявить о новых бизнес-сделках.

«Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы будут обнародованы после того, как, ..., будет какое-то соглашение этим летом», — пояснил Ходжес.

Накануне обозреватель внешней политики и истории Тед Снайдер в статье для журнала The American Conservative писал, что Россия на переговорах по урегулированию украинского кризиса не уступит по вопросам членства Украины в НАТО и вывода украинских войск с территории Донбасса.

Автор отметил, что Россия отказалась от требования полностью занять Запорожскую и Херсонскую области, а также ограничить численность украинских войск. Кроме того, Москва согласилась на вступление Украины в ЕС.

Однако Россия не откажется от требования о невступлении Украины в НАТО, так как это создает риск втягивания Москвы в войну с альянсом. Также Москва продолжит настаивать на полном выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса, считает Снайдер.

Ранее Украине предрекли потерю возможности продолжать конфликт.