В Кремле рассказали об эмоциях от отмены встречи с Трампом

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российская сторона испытала не обиду, а сожаление из-за отказа президента США Дональда Трампа от встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, передает РИА «Новости».

«Я хочу сказать, что мы не обиделись. Мы нашли точное слово, когда охарактеризовали отказ Трампа встретиться в Буэнос-Айресе, мы сказали, что мы выражаем сожаление», — сказал Ушаков.

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Он также подчеркнул, что власти России видят множество тем, по которым необходимо взаимодействие двух стран, в том числе — по вопросам международной стратегической безопасности.

Ранее стало известно, о чем поговорили Путин и Трамп «на ногах» на саммите G20.