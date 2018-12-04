Генпрокурор Украины призвал ввести новые санкции против России
Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал направить президенту Петру Порошенко письмо с предложением ввести новые антироссийские санкции. Об этом он заявил в интервью ICTV.
По его словам, санкции коснутся отдельных физических и юридических лиц и будут включать в себя помимо прочего блокирование активов на территории Украины.
Реклама
Он добавил, что уверен в необходимости «положить конец ведению бизнеса россиян в стране».
Ранее сообщалось, что экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заподозрила в «искусственности» военное положение на Украине.