Буша-старшего похоронят в коллекционных носках с самолетами

Представитель семьи Бушей Джим Макграт в своем твиттере сообщил, что 41-ый президент США Джордж Буш-старший будет похоронен в носках из коллекции, которую покойный собирал при жизни.

Он отметил, что на носках изображается военная авиация США, что является данью его службе на благо страны.

«41-ый президент прибудет к месту своего упокоения в носках, отдающих дань его службе длинною в жизнь, которую он начал в 18 лет пилотом авиации на войне», — написал Макграт.

Твит сопровождается фотографией носков, на которых изображены самолеты ВМС США. Также к ним прикреплен значок с эмблемой американской авиации.

The 41st President will be carried to his final rest wearing socks that pay tribute to his lifetime of service, starting as an 18 year-old naval aviator in war. That legacy is now being carried, in part, by the brave, selfless men and women aboard @CVN77_GHWB. #Remembering41 pic.twitter.com/OabtK756fO