Россия потребовала расследовать гибель мирных жителей в Афганистане

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Москва требует провести тщательное расследование авиаударов в афганских провинциях Гильменд и Пактия и привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в комментарии МИД России.

В ведомстве также заявили о связи роста жертв среди мирных жителей и решением США интенсифицировать свою военную активность в Афганистане.

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«Подтверждением этому служит статистика американского военного командования, согласно которой за первые десять месяцев текущего года в Афганистане сброшено рекордное количество бомб», — говорится в комментарии.

Москва обратилась ко всем вовлеченным сторонам с призывом положить конец братоубийственной войне и начать процесс национального примирения.

Ранее сообщалось, что МИД выразил озабоченность гибелью мирных жителей при авиаударах в Афганистане.