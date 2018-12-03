Россия потребовала расследовать гибель мирных жителей в Афганистане
Москва требует провести тщательное расследование авиаударов в афганских провинциях Гильменд и Пактия и привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в комментарии МИД России.
В ведомстве также заявили о связи роста жертв среди мирных жителей и решением США интенсифицировать свою военную активность в Афганистане.
«Подтверждением этому служит статистика американского военного командования, согласно которой за первые десять месяцев текущего года в Афганистане сброшено рекордное количество бомб», — говорится в комментарии.
Москва обратилась ко всем вовлеченным сторонам с призывом положить конец братоубийственной войне и начать процесс национального примирения.
Ранее сообщалось, что МИД выразил озабоченность гибелью мирных жителей при авиаударах в Афганистане.