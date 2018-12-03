В Кремле прояснили сроки послания Путина Федеральному собранию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию до конца года, передает ТАСС.

По его словам, обращение главы государства состоится уже в 2019 году.

«В декабре послания не будет. Оно состоится в следующем году», — сказал Песков.

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Он добавил, что о конкретной дате обращения говорить пока рано.

Ранее Песков допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря.