В Кремле прояснили сроки послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию до конца года, передает ТАСС.
По его словам, обращение главы государства состоится уже в 2019 году.
«В декабре послания не будет. Оно состоится в следующем году», — сказал Песков.
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Он добавил, что о конкретной дате обращения говорить пока рано.
Ранее Песков допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря.