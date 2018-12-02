Израильская полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинение в коррупции
Полиция Израиля порекомендовала предъявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его супруге Саре обвинение в коррупции, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, данное предложение связано с расследованием в отношении новостного вебсайта и телекоммуникационной компании.
Ранее сообщалось, что полиция Израиля в двенадцатый раз допрашивает Нетаньяху по делу о взяточничестве и злоупотреблении доверием. Также поступила информация о том, что жену Нетаньяху начали судить за мошенничество.