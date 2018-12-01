Песков подтвердил контакт Путина и Трампа на G20
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что короткий контакт между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, передает РИА «Новости».
«Контакт был», — подтвердил Песков.
Лидеры планировали провести встречу на саммите G20 в Аргентине, однако после инцидента в Керченском проливе Трамп заявил об отмене переговоров с Путиным.
Ранее в Кремле рассказали о контакте с США после отмены встречи Путина и Трампа.