Порошенко назвал легендой Буша-старшего
Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего его семье и близким, а также назвал американского политика легендой.
«Настоящий лидер и государственный деятель. Этот человек — легенда, во время президентства которого мир увидел конец холодной войны», — написал Порошенко.
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Он также отметил вклад Буша-старшего в развитие сотрудничества США и Украины «в интересах демократии».
Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента США.