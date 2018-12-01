Путин: светлая память о Буше-старшем навсегда сохранится в моем сердце

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в телеграмме его сыну, бывшему президенту США Джорджу Бушу-младшему.

«Дорогой Джордж, прими самые глубокие соболезнования по поводу кончины твоего отца – Джорджа Герберта Уокера Буша, бывшего президента США», — говорится в тексте телеграммы.

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Путин отметил, что с теплотой вспоминает, как Буш-старший организовал встречу с ним «в своей чудесной усадьбе в Кеннебанкпорте» и подчеркнул, что бывший американский лидер много сделал для укрепления сотрудничества между странами.

«Светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в моем сердце и в сердцах моих соотечественников», — написал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Буш-старший проявлял политическую мудрость и дальновидность на одном из важнейших этапов мировой истории.

Ранее сообщалось, что бывший президент СССР Михаил Горбачев отметил вклад Буша-старшего в прекращение холодной войны.