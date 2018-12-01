Путин: светлая память о Буше-старшем навсегда сохранится в моем сердце
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в телеграмме его сыну, бывшему президенту США Джорджу Бушу-младшему.
«Дорогой Джордж, прими самые глубокие соболезнования по поводу кончины твоего отца – Джорджа Герберта Уокера Буша, бывшего президента США», — говорится в тексте телеграммы.
Путин отметил, что с теплотой вспоминает, как Буш-старший организовал встречу с ним «в своей чудесной усадьбе в Кеннебанкпорте» и подчеркнул, что бывший американский лидер много сделал для укрепления сотрудничества между странами.
«Светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в моем сердце и в сердцах моих соотечественников», — написал Путин.
Глава государства подчеркнул, что Буш-старший проявлял политическую мудрость и дальновидность на одном из важнейших этапов мировой истории.
Ранее сообщалось, что бывший президент СССР Михаил Горбачев отметил вклад Буша-старшего в прекращение холодной войны.