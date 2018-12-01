Пушков оценил слова избранного президента Грузии о России
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что время для дружбы с Россией еще не пришло.
«Она напрасно считает, что это время будут определять в Тбилиси», — написал Пушков.
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По его словам, Россия выстраивает новую систему отношений с ведущими странами мира.
Он также подчеркнул, что Грузия «с таким руководством» не станет приоритетом для России.
Ранее сообщалось, что избранный президент Грузии отказалась дружить с Россией.