Пушков оценил слова избранного президента Грузии о России

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что время для дружбы с Россией еще не пришло.

«Она напрасно считает, что это время будут определять в Тбилиси», — написал Пушков.

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По его словам, Россия выстраивает новую систему отношений с ведущими странами мира.

Он также подчеркнул, что Грузия «с таким руководством» не станет приоритетом для России.

Ранее сообщалось, что избранный президент Грузии отказалась дружить с Россией.