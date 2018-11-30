Песков рассказал о приветствии Путина и Трампа на G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о приветствии президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что у лидеров двух стран не было возможности пообщаться. По словам представителя Кремля, Трамп и Путин просто поприветствовали друг друга.
«Лидеры просто поздоровались», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин не поздоровались на G20.
Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться на саммите «Большой двадцатки», но накануне американский лидер отметил встречу. Позднее он проинформировал о причине своего решения и заявил, что все еще хочет встретиться с Путиным.
«Газета.Ru» следит за развитием событий на G20 в режиме онлайн.