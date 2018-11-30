Песков рассказал о приветствии Путина и Трампа на G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о приветствии президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что у лидеров двух стран не было возможности пообщаться. По словам представителя Кремля, Трамп и Путин просто поприветствовали друг друга.

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«Лидеры просто поздоровались», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин не поздоровались на G20.

Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться на саммите «Большой двадцатки», но накануне американский лидер отметил встречу. Позднее он проинформировал о причине своего решения и заявил, что все еще хочет встретиться с Путиным.

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