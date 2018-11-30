Стало известно, что случилось с самолетом Меркель

Официальный представитель ВВС ФРГ рассказал, что случилось с правительственным самолете А340 «Кондрад Аденауэр», на котором летела канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА «Новости».

По его словам, во время полета над Нидерландами отказала система связи и другие системы.

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«Мы, как было запланировано, вовремя вылетели из Берлина на А340. Во время полета над Нидерландами произошел первый технический сбой, который был обнаружен экипажем. Произошло отключение связи и были затронуты другие системы», — сказал представитель германских ВВС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель вылетела на саммит G20 в Аргентину испанскими авиалиниями как обычный пассажир.