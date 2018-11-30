Меркель отменила встречи с Трампом и Си Цзиньпином на G20

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Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запланированные ранее встречи на полях саммита G20 в Аргентине c президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, передает РИА «Новости» со ссылкой на кабмин ФРГ.

Как отмечается, встречи должны были состояться сегодня, 30 ноября.

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«Встречи отменены из-за отсутствия канцлера, которая пока не прибыла на саммит», — пояснили в пресс-службе.

При этом в правительстве не исключили возможность того, что встречи с Трампом и Си Цзиньпином еще состоятся позже.

Ранее СМИ сообщили, что Меркель не появится на саммите G20 в первый день.

Об этом стало известно после того, как самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне по техническим причинам. Позднее немецкая газета рассказала, что власти Германии ищут криминальный след в поломке лайнера Меркель.