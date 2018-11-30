WP: Трамп стал центральной фигурой расследования Мюллера
В двух документах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году американский лидер Дональд Трамп обозначен как главный субъект интереса следствия и именуется как «Индивидуум 1», пишет The Washington Post.
Сообщается, что новые данные в российском деле поставили под сомнение версию стороны защиты, что означает для Трампа политическую и юридическую угрозу. Так, следователи открыто назвали президента США центральной фигурой в деле.
Как отмечается, следствие теперь располагает документами, доказывающими связь Трампа с лейтенантами, занимавшимся Россией и Wikileaks.
При этом юристы до сих пор не решаются прогнозировать, какие последствия ждут президента США в связи с новыми данными в расследовании Мюллера.
«Это очень тревожно. Никто не хотел бы оказаться на этом месте, и вы бы не хотели, чтобы ваши друзья или семья там оказались. И, безусловно, никто бы не хотел, чтобы их президент оказался на этом месте», — сказал экс-генпрокурор США Глен Копп.
Ранее сообщалось, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний по российскому делу.