Трамп отказался от встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что решил отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине на саммите G20.
Американский лидер отметил, что его решение связано с инцидентом в Керченском проливе.
«Основываясь на фактах, что корабли и моряки не были возращены Россией на Украину, я принял решение, что было бы лучше для всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал Трамп.
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Он добавил, что надеется на новый содержательный саммит, когда ситуация будет улажена.
Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным на полях саммита G20, вероятнее всего, состоится.