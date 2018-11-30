Трамп отказался от встречи с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/109/12075109/RTS27O32-pic905-895x505-93729.jpg">

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что решил отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине на саммите G20.

Американский лидер отметил, что его решение связано с инцидентом в Керченском проливе.

«Основываясь на фактах, что корабли и моряки не были возращены Россией на Украину, я принял решение, что было бы лучше для всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал Трамп.

Реклама

Он добавил, что надеется на новый содержательный саммит, когда ситуация будет улажена.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным на полях саммита G20, вероятнее всего, состоится.