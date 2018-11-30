В Кремле заявили о готовности Путина к контактам с Трампом

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о том, что российская сторона сожалеет об отмене президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, из-за этого обсуждение вопросов, относящихся к двусторонней и международной повестке, будет отложено на неопределенный срок. Он добавил, что российский лидер готов к контактам с коллегой из США.

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Ранее Трамп проинформировал об отмене запланированной встречи с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.