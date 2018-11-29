Трамп отменил встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.
По его словам, отмена связана с инцидентом в Керченском проливе.
«Основываясь на фактах, что корабли и моряки не были возращены Россией на Украину, я принял решение, что было бы лучше для всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал Трамп.
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Он отметил, что с нетерпением ожидает нового содержательного саммита, когда ситуация будет разрешена.
Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным на полях саммита G20, скорее всего, состоится.
Он отметил, что примет окончательное решение во время перелета в Аргентину.