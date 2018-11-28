Песков высказался об угрозе Трампа отменить встречу с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который заявил о том, что запланированная встреча с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может быть отменена, передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле обратили внимание на это заявление.

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«Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем», — уточнил Песков.

Он также добавил. что российская сторона исходит из того, что согласованная ранее встреча состоится, в связи с чем подготовка к ней продолжается.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил отменить встречу Путиным из-за инцидента с украинскими кораблями в Азовском море.