В Совфеде отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией

Российский сенатор Константин Косачев заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы предотвратить военный конфликт с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по словам политика, ответственность за то, чтобы не поощрять Украину к очередной войне, лежит на Евросоюзе и НАТО.

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«В свою очередь, Россия — самостоятельно либо коллективными усилиями — сделает все возможное, чтобы военный конфликт ни в каком виде не допустить», — заявил Косачев.

Он отметил, что российская сторона войну «никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает как перспективу в отношениях с соседней Украиной».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что опасается «полномасштабной войны» с Россией.