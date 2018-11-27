Трамп планирует встретиться с Путиным на саммите G20 в Аргентине

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Президент США Дональд Трамп планирует провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов.

«У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии и канцлером Германии. Также запланирован рабочий обед с лидером Китая», — проинформировала Сандерс.

Ранее сенатор США заявил, что Путин загипнотизировал Трампа.