Трамп планирует встретиться с Путиным на саммите G20 в Аргентине

Президент США Дональд Трамп планирует провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов.

«У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии и канцлером Германии. Также запланирован рабочий обед с лидером Китая», — проинформировала Сандерс.

Ранее сенатор США заявил, что Путин загипнотизировал Трампа.