Трамп планирует встретиться с Путиным на саммите G20 в Аргентине
Президент США Дональд Трамп планирует провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов.
«У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии и канцлером Германии. Также запланирован рабочий обед с лидером Китая», — проинформировала Сандерс.
Ранее сенатор США заявил, что Путин загипнотизировал Трампа.