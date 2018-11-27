МИД раскрыл, кого «сквозь зубы» винит Запад в ситуации с ВМС Украины

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что призывы западных лидеров к сдержанности в ситуации с ВМС Украины в Азовском море являются признанием того, что вина лежит на украинской стороне, передает РИА «Новости».

В частности, он сказал, что призывы к сдержанности с обеих сторон говорят об «отдельных проблесках разума» даже у идеологизированных западных лидеров.

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«Это такое сквозь зубы признание того, что вина лежит и на украинской стороне даже с их точки зрения», — сказал Грушко.

Он также заявил, что верит в «возобладание разума» в этой ситуации.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил необходимость посредников в ситуации с Керченских проливом.