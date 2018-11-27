В Кремле сообщили о готовности Путина рассказать лидерам G20 об инциденте в Керчи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в случае возникновения вопросов в ходе двусторонних контактов на G20 даст объяснения по инциденту с украинскими судами около Керченского пролива, передает РИА «Новости».

«Что касается обсуждения этого инцидента, позавчерашнего, на саммите — это не тема для самого саммита «двадцатки». Но в то же время, если какие-то вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч с президентом на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнений, что президент даст исчерпывающие пояснения», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что во время аргентинского саммита G-20 в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин спросит американского президента Дональда Трампа о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.