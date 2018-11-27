В МИД России прокомментировали реакцию ООН на события в Керченском проливе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет о блокировке СБ ООН российской повестки по ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что такое решение было принято под влиянием США и западных стран.
Реклама
«К сожалению, к нашему огромному сожалению члены СБ...не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку, чтобы провести заседание Совета безопасности по повестке дня, а именно, если говорить нормальным языком, рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах», — рассказала Захарова.
Ранее сообщалось, что Россия отказалась выступать в Совбезе ООН в рамках украинской повестки.