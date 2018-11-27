В МИД России прокомментировали реакцию ООН на события в Керченском проливе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет о блокировке СБ ООН российской повестки по ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что такое решение было принято под влиянием США и западных стран.

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«К сожалению, к нашему огромному сожалению члены СБ...не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку, чтобы провести заседание Совета безопасности по повестке дня, а именно, если говорить нормальным языком, рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах», — рассказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась выступать в Совбезе ООН в рамках украинской повестки.