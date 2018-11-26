В Турции призвали разблокировать Керченский пролив

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В Турции заявили, что пути Керченского пролива к Черному морю не должны блокироваться. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел Турции.

Ранее Москва заблокировала Керченский пролив для всех судов после инцидента с украинскими военными кораблями. В Анкаре призвали избегать шагов, которые могут поставить под угрозу «региональный мир и стабильность». В заявлении ведомство также потребовало уважать международное право.

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Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что следит за развитием событий и усилением напряженности в Азовском море и Керченском проливе. Помимо этого, в МИДе рассказали об обеспокоенности новостью о том, что по украинским кораблям был открыт огонь, а экипаж ранен.

Как заявили в ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.

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