Лавров предупредил о возможности новых провокаций США против России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американская сторона может вновь прибегнуть к провокациям в отношении российской стороны, передает РИА «Новости».

«Мы не можем ручаться за то, что те внутриполитические силы в США, которые всячески стараются подорвать президентство Дональда Трампа, не будут прибегать к новым провокациям», — сказал Лавров.

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Он также отметил, что попытки новых провокаций не отменяют необходимости диалога, и подчеркнул, что российская сторона готова к подобному диалогу.

«Когда президент великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны, я думаю — это наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили», — добавил министр.

Он также обратил внимание на то, что в последнее время в восстановлении каналов диалога между Москвой и Вашингтоном наметились некоторые позитивные тенденции.

Ранее Лавров заявил, что США рассматривают террористическую организацию «Исламское государство» (организация запрещена в России) «чуть ли не как союзника» в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.