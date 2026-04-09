Линия фронта на Украине движется в «неправильном направлении». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, передает РИА Новости.

«В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении. Очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», — сказал Рютте.

3 апреля депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что дальнейшее продвижение российской армии на фронте на Украине и освобождение новых территорий вынудит Европу отказаться от поддержки Киева оружием и деньгами.

Рютте в докладе за 2025 год заявил, что Россия якобы остается «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона. По его словам, в 2025 году РФ якобы «испытывала» альянс на прочность, «нарушая» его воздушное пространство, устраивая «диверсии» и совершая кибератаки. Рютте подчеркнул, что реакция НАТО в этих случаях была «быстрой, четкой и решительной».

Ранее Зеленского уличили во лжи об усилении позиций Украины на фронте.