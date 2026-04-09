Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Генсек НАТО заявил, что линия фронта на Украине движется неправильно

Mikko Stig/Reuters

Линия фронта на Украине движется в «неправильном направлении». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, передает РИА Новости.

«В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении. Очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», — сказал Рютте.

3 апреля депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что дальнейшее продвижение российской армии на фронте на Украине и освобождение новых территорий вынудит Европу отказаться от поддержки Киева оружием и деньгами.

Рютте в докладе за 2025 год заявил, что Россия якобы остается «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона. По его словам, в 2025 году РФ якобы «испытывала» альянс на прочность, «нарушая» его воздушное пространство, устраивая «диверсии» и совершая кибератаки. Рютте подчеркнул, что реакция НАТО в этих случаях была «быстрой, четкой и решительной».

Ранее Зеленского уличили во лжи об усилении позиций Украины на фронте.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!