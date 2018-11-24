В Госдуме ответили Британии на сравнение России с ИГ
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал слова начальника генерального штаба Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита о том, что Россия представляет для британской стороны большую угрозу, чем террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».
«Сегодня Великобритания занимается информационной войной совместно с США… Цивилизованная, современная страна, которая победила фашизм, обвиняется в том, что она страшнее ИГИЛ. Я не знаю что добавить», — сказал Шерин.
Ранее сообщалось, что генштаб Великобритании счел Россию опаснее ИГ.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.