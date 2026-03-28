«Каждый раз убожество»: сборную Украины подвергли критике за непопадание на ЧМ

Фанаты подвергли критике сборную Украины за невыход на чемпионат мира — 2026

Сборную Украины по футболу раскритиковали собственные болельщики после полуфинала стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Комментарии приводит РИА Новости.

Фанаты писали: «Чтобы посмотреть этот позор, пришлось платить»; «Одно и то же убожество каждый раз»; «Стыдно за такую команду»; «Зато теперь не придется рано просыпаться ради трансляций ЧМ. Спасибо, ребята!».

В том числе болельщики указывали, что главного тренера сборной Украины Сергея Реброва надо было увольнять еще после чемпионата Европы — 2024, где команда не вышла из группы.

Матч сборных Украины и Швеции состоялся 26 марта и закончился поражением украинских футболистов со счетом 1:3. В составе шведской команды хет-трик оформил Виктор Дьёкереш, а единственный мяч в составе украинской команды забил Матвей Пономаренко. Теперь в финале плей-офф Швеция сыграет с национальной командой Польши. Победитель этого противостояния сыграет на чемпионате мира.

Сборная Украины один раз участвовала в финальной стадии чемпионата мира по футболу — в 2006 году в Германии дошла до четвертьфинала.

