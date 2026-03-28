«Каждый раз убожество»: сборную Украины подвергли критике за непопадание на ЧМ

Сборную Украины по футболу раскритиковали собственные болельщики после полуфинала стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Комментарии приводит РИА Новости.

Фанаты писали: «Чтобы посмотреть этот позор, пришлось платить»; «Одно и то же убожество каждый раз»; «Стыдно за такую команду»; «Зато теперь не придется рано просыпаться ради трансляций ЧМ. Спасибо, ребята!».

В том числе болельщики указывали, что главного тренера сборной Украины Сергея Реброва надо было увольнять еще после чемпионата Европы — 2024, где команда не вышла из группы.

Матч сборных Украины и Швеции состоялся 26 марта и закончился поражением украинских футболистов со счетом 1:3. В составе шведской команды хет-трик оформил Виктор Дьёкереш, а единственный мяч в составе украинской команды забил Матвей Пономаренко. Теперь в финале плей-офф Швеция сыграет с национальной командой Польши. Победитель этого противостояния сыграет на чемпионате мира.

Сборная Украины один раз участвовала в финальной стадии чемпионата мира по футболу — в 2006 году в Германии дошла до четвертьфинала.

Ранее сборную Украины ограбили перед важным матчем со Швецией.

 
