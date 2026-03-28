Зеленский договорился об обеспечении Украины дизелем на год

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита на Ближний Восток договорился об обеспечении Украины дизельным топливом минимум на год. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я вчера договорился о дизеле как минимум на год. И дальше этот вопрос уже нашей компании и компаний местных», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что на Украине возможен дефицит дизельного топлива в 90% из-за конфликта Ирана, США и Израиля. Как писал портал Politico, в рядах украинской армии наблюдается острая нехватка дизеля. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на топливо, что негативно сказалось на запасах топлива, необходимого для работы танков, артиллерии и бронетранспортеров, отмечалось в статье.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранская сторона заблокировала Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти, что привело к скачку цен на нефть.

Ранее Новак заявил, что российская нефть продается без дисконта и с премией.