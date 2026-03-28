В Риме проходит многотысячная акция против агрессии США и Израиля

В Риме проходит масштабное шествие антивоенного и антиимпериалистического движения No Kings («Нет королям»), собравшее несколько тысяч участников. Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстранты начали движение от центрального вокзала «Термини». К протесту присоединились разнообразные группы: антивоенные активисты, противники премьер-министра Италии Джорджи Мелони, сторонники Палестины, представители профсоюзов и левых движений. Общим знаменателем для всех является протест против действий правительств США, Израиля и НАТО, политики наращивания военных расходов и эскалации конфликтов.

Многотысячная толпа разделена на колонны с баннерами, обозначающими принадлежность к той или иной группе. В центре шествия участники несут огромный флаг Палестины, а с нескольких грузовиков выступают активисты, задающие тон демонстрации. Лозунги на растяжках призывают к разоружению, защите трудовых прав, борьбе с расизмом и прекращению репрессий.

Близлежащие улицы оцеплены усиленными патрулями правоохранителей. Власти сообщили о возможности проникновения в ряды протестующих радикальных анархистов. За происходящим с воздуха наблюдает вертолет.

Движение No Kings, возникшее в США как реакция на политику нынешней администрации президента, является внепартийным.

В субботу, 28 марта, в США и других европейских городах также запланированы крупные акции No Kings.

Ранее в Нью-Йорке сторонники войны с Ираном пытались поджечь протестующих против нее.