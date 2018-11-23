Reuters: суд дал ход иску генпрокуратуры Нью-Йорка против фонда Трампа

Верховный суд Нью-Йорка отклонил ходатайство президента США Дональда Трампа, просившего не принимать к рассмотрению иск генепрокуратуры штата на благотворительный фонд Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation), передает Reuters.

По имеющимся данным, постановление приняла судья Салиэнн Скарпулла. Ответчиками по иску являются сам Трамп, его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик, а также дочь Иванка.

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Trump Foundation был основан в 1988 году. Он не раз подвергался критике и штрафовался за пожертвования, преследовавшие политические интересы. В июне 2018 года генпрокурор Нью-Йорка обвинила фонд в действиях в личных и деловых интересах главы американской администрации на протяжении более десяти лет.

В 2017 СМИ узнали о распределении средств благотворительного фонда Трампа перед закрытием.