Парламент Чехии принял решение по вопросу недоверия правительству Бабиша

Нижняя палата парламента Чехии не поддержала вынесение вотума недоверия правительству Андрея Бабиша, передает iROZHLAS.

Как отмечается, оппозиция не набрала необходимого количества голосов 101 из 200 депутатов. Так, против высказались 93 парламентария, а социал-демократы отказались голосовать и покинули зал заседания.

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Волну недоверия к правительству вызвала публикация интервью с сыном премьера, который рассказал, что якобы побывал в Москве и Крыму в 2017 году. Бабиш-младший заявил, что его «похитили» и насильно отправили в Крым, чтобы скрыть от расследования по фирме отца.

Премьер в ответ на эти слова заявил, что его сын страдает шизофренией. Впоследствии слова о диагнозе Бабиша-младшего подтвердили в клинике, где он наблюдался.

Ранее сообщалось, что МИД Украины изучает ситуацию с «вывозом» в Крым сына премьера Чехии.