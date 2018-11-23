AP: импичмент Трампа не стоит в приоритете у демократов следующего конгресса
Импичмент президента США Дональда Трампа не стоит в списке приоритетных задач демократов нового состава, которые взяли под контроль палату представителей США после получения большинства мест на промежуточных выборах в конгресс, отмечает агентство Associated Press.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси ясно дала понять, что новое большинство демократов, которое заработает со следующего года, не будет руководствоваться «неорганизованным подходом» в вопросе расследования администрации президента США Дональда Трампа.
Представитель Республиканской партии Кевин Маккарти, который стал новым лидером партийного меньшинства в следующем составе конгресса, считает, что демократы закладывают основу для импичмента Трампа.
«Мы знаем, что у демократов есть план: они хотят сорвать, они хотят попытаться провести импичмент», — сказал он.
Тем не менее, новоизбранный демократ Элисса Слоткин отмечает, что импичмент Трампа не стоит первым в повестке потому, что избиратели выбирали их из-за того, что кандидаты привлекали внимание к важным проблемам, в том числе к здравоохранению, а не говорили о внутренних делах Вашингтона.