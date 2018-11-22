На Украине рассказали о «бухом» Порошенко во время Евромайдана

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/10440551/upload-RIAN_02999216.HR.ru-pic905-895x505-62271.jpg">

Илья Кива, глава Социалистической партии Украины и бывший советник главы украинского МВД, заявил, что президент Украины Петр Порошенко пьянствовал во время Евромайдана. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Во время общественно-политического шоу «Украинский формат» Кива вспомнил события Евромайдана. По его словам, участники революционных событий делились на несколько категорий. Одна из них находилась «на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами» на улицах Грушевского и улице Институтской. Другая — в Доме профсоюзов.

Реклама

«Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж [Дома профсоюзов], где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил», — вспомнил Кива.

Он добавил, что также видел «бухого» Виталия Кличко, который в 2014 был выбран мэром Киева.

Кива отметил, что когда он наблюдал разные события Евромайдана, в его голове «все перемешалось».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратуру Украины обязали возбудить дело о поездке Порошенко на Мальдивы.