CNN: у спецпрокурора по «российскому делу» могут появиться новые вопросы к Трампу

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Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что у спецпрокурора Роберта Мюллера могут появиться новые вопросы к американскому лидера Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.

По его словам, юристы президента готовы рассмотреть новые вопросы со стороны Мюллера, который ведет расследования дела о «вмешательстве России».

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Он также добавил, что Трамп может не ответить на дополнительные вопросы Мюллера.

Ранее сообщалось, что показания Трампа по «российскому делу» были переданы Мюллеру.