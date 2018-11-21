CNN: у спецпрокурора по «российскому делу» могут появиться новые вопросы к Трампу
Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что у спецпрокурора Роберта Мюллера могут появиться новые вопросы к американскому лидера Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.
По его словам, юристы президента готовы рассмотреть новые вопросы со стороны Мюллера, который ведет расследования дела о «вмешательстве России».
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Он также добавил, что Трамп может не ответить на дополнительные вопросы Мюллера.
Ранее сообщалось, что показания Трампа по «российскому делу» были переданы Мюллеру.