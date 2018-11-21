Сенаторы попросили Трампа определиться с позицией по убийству Хашукджи

Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа определиться с позицией по вопросу причастности саудовского принца к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Politico.

По данным издания, сенаторы обратились к Трампу с вопросом, возлагает ли президент ответственность за убийство журналиста на Мухаммеда бен Сальмана.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом после убийства Джамаля Хашукджи.

Кроме того, Анкара передала США список лиц, рекомендованных к экстрадиции по делу об убийстве Хашукджи.