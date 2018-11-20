USA Today привела пять примеров жестких санкций США из-за убийства саудовского журналиста

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США могут гораздо эффективнее наказать Саудовскую Аравию из-за смерти оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, пишет USA Today.

Администрация президента США Дональда Трампа сталкивается с давлением в конгрессе по вопросу санкций в отношении саудовского королевства, властей которого считают причастными к убийству журналиста, которое произошло в октябре в здании посольства государства в Турции. На данный момент американские чиновники приняли незначительные меры, пишет газета.

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В частности, Госдепартамент запретил въезд в страну 21 гражданину Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству Хашукджи. Помимо этого, министерство финансов США включило в санкционный список 17 граждан королевства, в том числе советника наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана — Сауда аль-Кахтани, отмечается в материале.

Между тем, критики утверждают, что эти шаги в корне неправильны, и считают, что под прицел Белого дома попали уже те, кто находится в саудовской тюрьме. Администрация может предпринять ряд более жестких шагов, пишет USA Today и приводит пять примеров.

Среди них: приостановить будущие сделки по продаже оружия саудовскому правительству, прекратить военную поддержку саудовцев в Йемене, добиваться свержения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с трона, или хотя бы частичного отказа от своей власти, оказать давление на королевство для улучшения ситуации в сфере прав человека и призывать к освобождению политических заключенных, приостановить дипломатические контакты на высоком уровне с их правительством.

Критиковавший саудовские власти Джамаль Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.