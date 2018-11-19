МИД России осудил американские санкции против Кубы
Россия «решительно осуждает» решение Государственного департамента США о расширении списка кубинских компаний, включенных в санкционный реестр. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа.
В ведомстве напомнили, что американский «рестрикционный перечень» пополнился 26 «структурами». Теперь он состоит из 205 кубинских учреждений и предприятий, в которые также входят ряд государственных структур и министерств. Отмечается, что под санкции также попали торговые центры и курортные зоны.
«Принятую меру решительно осуждаем», — говорится в сообщении МИДа.
Во внешнеполитическом ведомстве «вновь отметили», что данные действия американской стороны препятствуют «поступательному социально-экономическому развитию» Кубы.
Ранее сообщалось, что Россия выступила за отмену экономической блокады Кубы.