CNN: Си Цзиньпин покинул АТЭС неудовлетворенным

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Во время отсутствия лидеров России и США председатель КНР Си Цзиньпин, казалось, надеялся, что «мягкая сила» победит на АТЭС и он сможет увеличить китайское влияние в Тихоокеанском регионе, но вместо этого лидер страны покинул саммит неудовлетворенным, рассказывает американский телеканал CNN.

Впервые за 25-летнюю историю саммит был завершен без декларации, напоминает телеканал. Официальные лица КНР были также застигнуты врасплох сообщениями о том, что четырех китайских чиновников бесцеремонно удалили из офиса главы министерства иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи Римбинка Пато, говорится в материале.

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Для Китая АТЭС должен был стать пиар-победой, однако саммит обернулся частичным поражением из-за того, что китайские чиновники запретили доступ большинству репортеров из стран-участниц и других присутствовавших на форуме международных СМИ, и разрешили его лишь китайским журналистам из государственных СМИ, писало ранее Reuters.

Ранее сообщалось, что итоговую декларацию на АТЭС не приняли из-за Китая.