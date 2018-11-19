Песков рассказал о сроках послания Путина Федеральному собранию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет сроков проведения послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, передает РИА «Новости».

По его словам, скорее всего, оно состоится в следующем году.

«Они (сроки) скоро будут определены. В этом — я еще раз повторяю — нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. Я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится в следующем году», — сказал Песков.

Ранее в Кремле анонсировали большую пресс-конференцию Путина.