Во Франции назвали условия для участия России в саммите G7

Посол по подготовке президенства Франции в G7 Жан-Пьер Тебо заявил, что Франция будет рада видеть Россию на саммите в Биаррице, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что это будет возможно в том случае, если Россия выполнит условия, которые были поставлены в момент приостановления российского членства в организации.

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«Россия никогда не была исключена из G8. Участие России (в саммите G7 — ред.) приветствуется при условии, что будут урегулированы эти определенные вопросы в сроки, которые обсуждались», — сказал Тебо.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не готов приглашать президента России Владимира Путина на саммит G7, который должен пройти на юге Франции летом 2019 года.