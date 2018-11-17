Лавров: Запад пытается превратить Балканы в плацдарм против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада пытаются превратить Балканский полуостров в плацдарм против Москвы. Об этом он сообщил в интервью газете Serbian Telegraph, текст которого опубликован на сайте МИД России.
«Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены. Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселе», — сказал Лавров.
По его словам, после окончания холодной войны западные государства отказались от совместной работы по «формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евроатлантике», к которой их призывала Россия.
Он добавил, что западные страны выбрали «тупиковый путь расширения подконтрольного им геополитического пространства» и создания «новых разделительных линий на европейском континенте».
«Например, в 1999 году, грубо нарушив международное право, в течение двух с половиной месяцев бомбили Югославию, а затем в попытке легитимизировать агрессию признали провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косова», — подчеркнул Лавров.
Ранее Associated Press рассказало о влиянии России на Балканы.