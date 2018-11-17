Трамп признался, что «очень легко» ответил на вопросы по российскому делу
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не составило труда ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году, переедает Reuters.
Ранее Трамп признался, что отвечал на вопросы самостоятельно, без помощи юристов.
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«Мои адвокаты не писали ответы. Я писал ответы. Мне задали ряд вопросов, и я очень легко на них ответил», — заявил Трамп.
Он отметил, что на вопросы людей, которые могут иметь плохие намерения, всегда следует отвечать очень осторожно.
«Я уверен, что вопросы были с уловкой, потому что им, знаете ли, нравится подловить людей», — сказал Трамп.
Президент США добавил, что ответы на вопросы были даны им «очень рутинно».