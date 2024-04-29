Сын Михаила Круга покинул «Новую Фабрику звезд»

Из шоу «Новая Фабрика звезд» выбыл сын шансонье Михаила Круга — исполнитель Александр Круг. Новый выпуск проекта показали на ТНТ 28 апреля.

Среди кандидатур на вылет из проекта также были 15-летний Габриэль Александров и 17-летняя Софья Полозова.

Александр Круг исполнил на шоу композицию «Где-то в Питере» авторства лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова — своего наставника на проекте. Он поблагодарил Жукова и поклонников, а также пошутил, что «воюет малышня».

Накануне концертный директор Ольга Оркина заявила, что певица Ирина Круг увеличила свой гонорар до 4 млн рублей после успеха сына Александра на шоу «Новая Фабрика звезд».

«Ирина повысила гонорар за счет сына. Песня «Александра» про отца стала катализатором их успеха. Сложно говорить о таланте кого-то, но мы видим активное и очень навязчивое вставление имени Михаила Круга», — подчеркнула Оркина.

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