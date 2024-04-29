Европейский тренер отказался возглавить «Спартак»

Нидерландский специалист Паскаль Янсен отказался возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, это связано с тем, что у тренера есть варианты для продолжения карьеры в европейских клубах.

Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после того, как из команды в середине апреля был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сразится 6 мая с «Ростовом» на домашней арене, старт игры в 20:30 по московскому времени.

Ранее стала известна позиция «Спартака» по Слишковичу.