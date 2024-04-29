Российские силы заняли более выгодные рубежи в ДНР

Российские войска нанесли поражение технике и живой силе Вооруженных сил Украины в районах двух населенных пунктов в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное ДНР и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке ведомства.

Военные РФ также отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

По данным российского Минобороны, украинские войска потеряли три пикапа, 155 мм гаубица М777 производства США, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», а также до 125 военных.

29 апреля RT опубликовал видеозапись, на которой показано уничтожение на Авдеевском направлении танка M1 Abrams. Его перевезут из зоны проведения военной операции в Москву.

Накануне Минобороны РФ сообщало об ударе по складам с беспилотниками ВСУ на аэродроме Каменка.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.