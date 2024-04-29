Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские силы заняли более выгодные рубежи в ДНР

МО РФ заявило о нанесении поражения ВСУ и занятии более выгодных рубежей в ДНР

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска нанесли поражение технике и живой силе Вооруженных сил Украины в районах двух населенных пунктов в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное ДНР и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке ведомства.

Военные РФ также отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

По данным российского Минобороны, украинские войска потеряли три пикапа, 155 мм гаубица М777 производства США, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», а также до 125 военных.

29 апреля RT опубликовал видеозапись, на которой показано уничтожение на Авдеевском направлении танка M1 Abrams. Его перевезут из зоны проведения военной операции в Москву.

Накануне Минобороны РФ сообщало об ударе по складам с беспилотниками ВСУ на аэродроме Каменка.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами