В МИД РФ отреагировали на задержание в Литве автобуса из Петербурга

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на информацию о задержании в Литве автобуса из Петербурга. Свой комментарий она оставила в официальном Telegram-канале.

«И ведь опять «цивилизованные» в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», — написала она.

Захарова добавила, что, по мнению этих организаций, права человека должны соблюдаться лишь в пользу интересов жителей определенных стран.

До этого сообщалось, что российский автобус, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Тирасполь, остановили на границе с Литвой. По данным журналистов, литовские таможенники начали расспрашивать 57 пассажиров о принадлежности Крыма, о российской спецоперации на Украине, а некоторых проверяли на детекторе лжи. Сообщалось, что в результате проверок было «отсеяно» 17 человек.

Ранее посол Литвы намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту.