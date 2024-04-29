Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области

Сальдо: три жилых дома в Херсонской области получили повреждения при атаках ВСУ

close
100%
«Владимир Сальдо»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Украинские войска нанесли удары по городу Новой Каховке и Алешкинскому округу Херсонской области. О последствиях атак в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он рассказал, что в результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал. Тем не менее в селе Юбилейном, расположенном в Алешкинском округе, были зафиксированы повреждения в трех жилых домах.

«В Новой Каховке дрон террористов ударил по машине, в которой местный житель торговал вещами. Автомобиль и товары уничтожены», — добавил глава области.

29 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что за минувшие сутки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли 40 артиллерийских ударов по территории Херсонской области. Обстрелам подверглись населенные пункты, которые находятся на левом берегу реки Днепр.

По информации журналистов, в течение светового дня украинские войска нанесли по соответствующим территориям 21 артиллерийских удар. В ночное время суток, в свою очередь, было зафиксировано 19 артиллерийских ударов.

Ранее в херсонском селе Днепряны при минометном обстреле ВСУ тяжело пострадали люди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами