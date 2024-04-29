ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области

Украинские войска нанесли удары по городу Новой Каховке и Алешкинскому округу Херсонской области. О последствиях атак в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он рассказал, что в результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал. Тем не менее в селе Юбилейном, расположенном в Алешкинском округе, были зафиксированы повреждения в трех жилых домах.

«В Новой Каховке дрон террористов ударил по машине, в которой местный житель торговал вещами. Автомобиль и товары уничтожены», — добавил глава области.

29 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что за минувшие сутки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли 40 артиллерийских ударов по территории Херсонской области. Обстрелам подверглись населенные пункты, которые находятся на левом берегу реки Днепр.

По информации журналистов, в течение светового дня украинские войска нанесли по соответствующим территориям 21 артиллерийских удар. В ночное время суток, в свою очередь, было зафиксировано 19 артиллерийских ударов.

Ранее в херсонском селе Днепряны при минометном обстреле ВСУ тяжело пострадали люди.