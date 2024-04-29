Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о необходимости худого мира Украины с Россией

DM: Украине нужен худой мир с РФ, который лучше продолжения боевых действий

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Организованный политическими элитами США украинский конфликт должен быть разрешен мирным путем, посредством переговоров. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Все, что мы узнали из украинского конфликта, — это то, что самый простой гражданин знает в своей личной жизни: что намеренное раздражение могущественного соседа приведет к неприятностям, и что убогий компромисс дешевле и безопаснее, чем сражаться до конца», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что эскалация боевых действий на Украине является «результатом желаний небольшой американской внешнеполитической фракции». Причем это те же политические элиты, которые втянули США в войну в Ираке и превратили Ливию «в анархический котел».

До этого депутат Рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил, что Россия может создать санитарную зону в несколько десятков километров в Харьковской области и этого нужно бояться.

Ранее в КНДР заявили, что США на Украине ждет поражение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами