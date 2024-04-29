Организованный политическими элитами США украинский конфликт должен быть разрешен мирным путем, посредством переговоров. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Все, что мы узнали из украинского конфликта, — это то, что самый простой гражданин знает в своей личной жизни: что намеренное раздражение могущественного соседа приведет к неприятностям, и что убогий компромисс дешевле и безопаснее, чем сражаться до конца», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что эскалация боевых действий на Украине является «результатом желаний небольшой американской внешнеполитической фракции». Причем это те же политические элиты, которые втянули США в войну в Ираке и превратили Ливию «в анархический котел».

До этого депутат Рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил, что Россия может создать санитарную зону в несколько десятков километров в Харьковской области и этого нужно бояться.

Ранее в КНДР заявили, что США на Украине ждет поражение.